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حوادث

أول رد فعل لوالد المتهم بقضية ازدراء الأديان بالإسماعيلية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:27 م
يوسف هانى
يوسف هانى
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انجي هيبة
كشف مقربون من والد «يوسف هاني حلمي» المقيم في محافظة الإسماعيلية، والمتهم بالإساءة للدين الإسلامي والنبي محمد، صلى الله عليه وسلَّم، تلقيه عدة تهديدات بعد تعليقات نجله على السوشيال ميديا.

وألقي القبض على المتهم وطلبت النيابة في إطار تحقيقها تحريات «قطاع الأمن الوطني»، و«قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية»؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان المتهم رد على منشور لفتاة مسلمة على فيسبوك، عندما هاجم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما أثار غضب العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

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