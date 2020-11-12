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فن

قائمة بجميع جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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أحمد إبراهيم - شيري نبيل - محمد نحلة
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته ال36 والمهداه الي الفنان عزت العلايلي جوائز المهرجان.
واجتمعت لجنة تحكيم مسابقة الافلام الطويلة لدول البحر المتوسط بعد أن شاهدت الأفلام المشاركة وعددها 12 فيلما وبعد المناقشة قررت الآتى:

1. جائزة افضل فيلم - اليونان - فرنسا (  بارى) pari
2. جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم ( نافذة على البحر ) اسبانيا window to the sea
3. جائزة يوسف شاهين افضل مخرج ( سيا ماك اعتمادى ) عن الفيلم اليونانى بارى
4. جائزة نجيب محفوظ افضل سيناريو ( نافذة على البحر ) اسبانيا ( لويس مويا ريجرادو)
5. جائزة عمر الشريف افضل ممثل ( ربيع جليم ) عن فيلم اللكمة ( المغرب )
6. جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة ( كارول سماحة ) عن فيلم بالصدفة 
مناصفة و (ايما سواريز )عن فيلم نافذة على البحر 
7. جائزة القدس للإنجاز الفنى عن الفيلم السورى ( غيوم داكنة ) لانه يعبر عن معاناة ابطال الفيلم لظروف قاسية وحقيقية على ارض الواقع الان جسدها المخرج بشكل درامى جيد
8. جائزة كمال الملاخ للعمل الاول اخراج  عن الفيلم اللبنانى ( مفقود )
9. جائزة نور الشريف لأفضل فيلم عربى ( اللكمة ) المغرب


مسابقة الافلام القصيرة لدول البحر المتوسط

تنويه خاص لفيلم ( الشريط) البانيا
تنوية خاص لبطل فيلم ( الحبر المطلق ) .... عز العرب الكغاط .... المغرب 
جائزة افضل فيلم فرنسا ...فيلم ( فنسنت قبل الظهيرة )
جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الاسبانى ( شامل الفواتير )
قائمة بجميع جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط
قائمة بجميع جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط
قائمة بجميع جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط
قائمة بجميع جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط

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