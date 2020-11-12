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رياضة

شاهد.. الحكم يعتدي على مدرب منتخب السودان هوبير خلال مباراته أمام غانا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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أحمد هاني
شهدت مباراة منتخب غانا ونظيره السوداني تعدي حكم اللقاء على المدرب هوبير فيلود على ملعب "كيب كوست".

جاء ذلك في اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة أمم أفريقيا، التي تقام في الكاميرون عام 2022.

وخاض منتخب السودان 6 مباريات لإعداد اللاعبين بداية من مباراة إريتريا ومواجهتي تشاد ثم تونس وتوغو وإثيوبيا، يوم الجمعة الماضي، في الطريق إلى مباراة غانا.

ويحتل المنتخب السوداني المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتفوق عليه منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بالمواجهات المباشرة، بينما تتصدر غانا المجموعة بـ 6 نقاط.

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