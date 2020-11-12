شاهد.. الحكم يعتدي على مدرب منتخب السودان هوبير خلال مباراته أمام غانا





وخاض منتخب السودان 6 مباريات لإعداد اللاعبين بداية من مباراة إريتريا ومواجهتي تشاد ثم تونس وتوغو وإثيوبيا، يوم الجمعة الماضي، في الطريق إلى مباراة غانا.





ويحتل المنتخب السوداني المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتفوق عليه منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بالمواجهات المباشرة، بينما تتصدر غانا المجموعة بـ 6 نقاط.



