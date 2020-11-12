وسائل إعلام صينية تهاجم بومبيو.. وتصفه بـ "العدو الأكبر" وتتوعده بعد الخروج من السلطة

أصدرت جلوبال تايمز، وهي صحيفة تابعة لصحيفة "بيبولز داي" التابعة للحزب الشيوعي الصيني، سلسلة من مقالات الرأي النارية التي تهاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بسبب "جهوده الأخيرة لضرب الصين".









وجاءت سلسلة الهجمات بعد تصريحات بومبيو الثلاثاء في مركز الحرية والديمقراطية التابع لمعهد ريجان في واشنطن العاصمة، والتي هاجم فيها "النظام في بكين" لحكمه بطريقة "استبدادية ووحشية ومناهضة لكرامة الإنسان والحرية. "

















وقال بومبيو، إنه أخبر نظراءه الصينيين أنهم بحاجة إلى التصرف بطريقة خاضعة للمساءلة وشفافة لتحسين العلاقات، مضيفا ان "هذا يعني عدم وجود المزيد من المطالبات غير القانونية في بحر الصين الجنوبي، ولا مزيد من الإكراه وتضامن الشركات الأمريكية، ولا مزيد من القنصليات تستخدم كأوكار من الجواسيس، ولا مزيد من سرقة الملكية الفكرية، ولا مزيد من تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية ".









ودفعت تعليقات بومبيو صحيفة جلوبال تايمز إلى إصدار مقالات رأي منفصلة تهاجم بومبيو بسبب خطابه وتقول إن "أيامه المزعجة كوزير للخارجية أوشكت على الانتهاء".









وأضافت "في خطابه الأخير، استخدم بومبيو أكثر لغته شراسة على الإطلاق واصفًا الحزب الشيوعي الصيني بـ" الوحش الماركسي اللينيني ".









وتابعت أن "هذا الأيديولوجي النادر سيفقد قريبا وظيفته كوزير للخارجية، لكنه يتصرف كما لو كان بإمكانه الاستمرار في ممارسة نفوذه ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في العالم.









وكتب رئيس تحرير "جلوبال تايمز" هو شيجين، في أحد المقالات: هذا سلوك نموذجي للمتطرفين، الذين غالبًا ما يكونون مهووسين ونرجسيين.









وأضاف "بالنسبة إلى اعتقاد بومبيو الراسخ بأن النظام السياسي في الصين لا بد وأن ينتهي، أود أن أقول إن الصين الاشتراكية ستعيش ما دامت الشعوب ترغب في حياة أفضل ... إذا كان بومبيو يستطيع أن يعيش حياة طويلة، فسوف يرى أن الولايات المتحدة لن تكون دولة ذات أغلبية بيضاء وسوف تنهار الأيديولوجية التي يروج لها اليوم.









وتابع هو في مقاله "لن يترك التاريخ له مساحة، أخيرًا، أود أن أقول له: استعد للانطلاق".









كما انتقد مقال آخر وزير الخارجية الأمريكي بسبب خطابه ضد الصين، ووصفه بأنه "الفرصة الأخيرة للخاسر المناهض للصين للتعبير عن إحباطه في التعامل مع الصين".









وقال لو شيانج، الباحث في الدراسات الأمريكية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، للصحيفة إن خطاب بومبيو مرتبط بعدم قدرته المزعومة على تشويه سمعة الصين على الساحة الدولية، والتي قال إنها أصبحت "أشبه بمهزلة يجب مشاهدتها".









واتهم زانج تنجون، وهو مساهم آخر في جلوبال تايمز، بومبيو بتحويل الدبلوماسية الأمريكية إلى "حطام قطار"، متهمًا إياه بتجاهل "تمامًا" "قواعد السلوك والأخلاق المهنية للدبلوماسي" ، وبجر الدبلوماسية الدولية "إلى حالة عدم الاستقرار."









وحذر تشانج من أنه نظرًا لأنه لا يزال هناك أكثر من 70 يومًا حتى 20 يناير عندما يؤدي الرئيس المقبل (الذي يُفترض أنه جو بايدن) اليمين، فإن بومبيو والمسؤولين المغادرين الآخرين قد لا يزالون "يظهرون جنونهم الأخير في السياسات تجاه الصين والعالم" اتخاذ خطوات أكثر جذرية بشأن القضية النووية الإيرانية وسياسة الولايات المتحدة تجاه الصين ... تخريب الدبلوماسية العالمية وخلق المزيد من العقبات أمام بايدن.









وبحسب تشانج، سيتعين على وزير خارجية المرشح الديمقراطي "تعويض الضرر الذي لحق بالعلاقات الصينية الأمريكية" ، بما في ذلك إلغاء "بعض السياسات الخاطئة" وتعزيز الحوار رفيع المستوى.