مصطفى بكري: مصر لها السيادة الكاملة ولن تسمح بالتدخل في شئونها..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ترامب لا يريد الاعتراف بالهزيمة في الإنتخابات الأمريكية مؤكدا أن ولاية جورجيا قررت اعادة اصوات الناخبين بصورة يدوية نتيجة تقارب فارق الاصوات بين ترامب وبايدن.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن ولاية جورجيا لها 16 صوتا فى المجمع الإنتخابي الأمريكي مؤكدا أنه قد تكون هناك تطورات بعينها.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن جو بايدن يعلن انه الرئيس الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من تأكيدات ترامب بأنه سيلجأ للقضاء نتيجة تزوير حدث خلال الإنتخابات.





وأشار بكري إلى أن الاهم موقف الإدارة الأمريكية من مصر والامة العربية مؤكدا أنه لن يكون هناك ضغط على مصر أو التدخل في شئونها

فمصر لها السيادة الكاملة.