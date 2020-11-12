كاتب صحفي: الأخوة شعار العلاقات بين مصر واليونان.. فيديو

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفى مدير تحرير الأهرام، إن الأخوة هي شعار للعلاقات بين مصر واليونان فى الوقت الحالى.
وأوضح عفيفي خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز" أن اللقاءات التى عقدها الرئيس السيسى مع رئيسة اليونان وباقي المسئولين، تكشف عن مدى احترام اليونان وتقديرها للشراكة مع مصر.
وأشار إلى تصاعد العلاقات المصرية اليونانية منذ تولى الرئيس السيسى اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين.
كان السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، قال إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليونان، تأتي في توقيت هام جدًا، بالنسبة للأوضاع في شرق المتوسط، والأوضاع المتواجدة بالمنطقة بأسرها.
وأضاف راضي أن الزيارة تأتي بعد 3 محطات مهمة جدًا في العلاقات المصرية اليونانية: أولها اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين وفق القانون الدولي وقانون البحار التابع للأمم المتحدة وكانت خطوة هامة جدًا واستمر التفاوض عليها فترة طويلة جدًا، هذا الأمر كان مطروحًا منذ عام 2007، وتمت بلورته في صيغته النهائية وشكله النهائي بشكل قانوني ما بين الدولتين في شهر أغسطس الماضي.