كاتب صحفي: الأخوة شعار العلاقات بين مصر واليونان.. فيديو





وأوضح عفيفي خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز" أن اللقاءات التى عقدها الرئيس السيسى مع رئيسة اليونان وباقي المسئولين، تكشف عن مدى احترام اليونان وتقديرها للشراكة مع مصر.









وأشار إلى تصاعد العلاقات المصرية اليونانية منذ تولى الرئيس السيسى اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين.







