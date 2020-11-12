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أخبار العالم

الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين يريفان وباكو يعطي الأمل في إنهاء أزمة اللاجئين

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:21 م
الحرب بين باكو ويريفان
الحرب بين باكو ويريفان
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على صالح
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، اليوم الخميس، إن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان يعطي الأمل في انتهاء أزمة النزوح طويلة الأمد في ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.


وقع قادة أرمينيا وأذربيجان وروسيا الثلاثاء إعلانا مشتركا يضع حدا للصراع المستمر منذ ستة أسابيع في المنطقة المتنازع عليها. 


وتنص الاتفاقية، من بين أمور أخرى، على نشر قوات حفظ السلام الروسية على طول خط التماس لضمان الاستقرار في المنطقة، ووقف تدفق اللاجئين، وتسهيل عودتهم إلى أماكن إقامتهم بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.


ويجب أن نرى كيف يتم تنفيذ وقف إطلاق النار هذا بين أرمينيا وأذربيجان. 


وقال جراندي خلال حوار افتراضي نظمه المعهد الإيطالي للسياسة الدولية "إنه ينطوي على تحديات معقدة للغاية للأرمن، على وجه الخصوص، ولكن يمكن أن يكون له بعض الأمل في الخروج من واحدة من أزمات النزوح الأطول التي تعاملنا معها".


وقال المسؤول الأممي أيضًا إن الوكالة تعمل في كلا البلدين منذ عام 1992، "تنتظر بشكل دائم حدوث حل ما".


وأدت الحرب التي اندلعت في المنطقة الانفصالية في تسعينيات القرن الماضي إلى نزوح 492 ألف شخص بينهم 420 ألف لاجئ و 72 ألف نازح داخليًا ، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. 


ومنذ التصعيد الجديد لنزاع ناغورنو كاراباخ في أواخر سبتمبر، أصبح أكثر من 90.000 شخص كانوا يعيشون في المنطقة يومًا ما لاجئين.

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