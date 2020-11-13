برلمانية تطالب بإنشاء متاحف رمزية بشتى محافظات مصر

قالت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر عائمة علي آثار ضخمة بالإضافة إلي نيل آخر ومصر لن تخلو من الآثار علي مر العصور ، مشيرة إلي أن القدماء المصريين" كانوا يحتفظون بكل توابيتهم وآثارهم بطريقة تحفظها علي مر العصور وكأنه دُفن ليلة أمس و مصر لها السبق فى ذلك وبشهادة العالم أجمع .





وأكدت " متى" لـ"صدى البلد" ضرورة إنشاء متاحف بها رموز مماثلة للأصل في شتي المحافظات كما هو الحال فى محافظة الجيزة وكفر الشيخ وذلك لتيسير الأمر علي النشيء والذي يجد صعوبة في السفر للأقصر وأسوان علي سبيل المثال لرؤية آثار بلدهم، لذا لابد أن يحظى كل قطاع بمتحف خاص به لنمكن النشيء من التعرف علي آثار بلدهم العزيز ومصر غنية بكل آثار العالم.



وأشادت عضو لجنة الصناعة بما أقدم عليه كلًا من وزير الآثار و وزير السياحة واعتمادهم في ذلك علي خبرات منتقاة واسلوب فكري حديث ومتميز.









وأعربت "متى" عن تمنيها بذل الكثير من الجهود واكتشاف الكثير من الآثار التى تجوب الأراضي المصرية وهذا بدوره سيساهم في تحسين مستوي الإقتصاد المصري.









جاء ذلك بعد أن أعلن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بعد غد السبت تفاصيل أكبر كشف أثري بمنطقة آثار سقارة في مؤتمر صحفي بحضور العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.





وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذي يفوق عددها عدد التوابيت التي تم العثور عليها والإعلان عنها في أوائل شهر أكتوبر الماضي، كما تم العثور على عدد من اللقي الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.









كانت البعثة الأثرية المصرية أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الأثرية المهمة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الأسرة الـ 26 والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي