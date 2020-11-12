بعد تصدرها التريند.. 10 صور عرضت لقاء الخميسي للانتقاد

وكتبت لقاء الخميسي قائلة: "عايزة أسافر، مشتاقة للحظة دي من وقت طويل، اذهب أيها الفيروس، اترك العالم آمن عايزين حياتنا اللي فاتت".

تصدرت الفنانة لقاء الخميسي ؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد ما وجهت رسالة بسب فيروس كورونا.



وتتميز لقاء الخميسي ؛ بإطلالات أنيقة ومميزة تخطف بها الأنظار خلال ظهورها بفساتين سواريه و ملابس كاجوال أنيقة تواكب عصر الموضة.



وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور الفنانة لقاء الخميسي.

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

