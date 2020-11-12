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فن

كارول سماحة: سعيدة بجائزة فاتن حمامة

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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أحمد إبراهيم - شيري نبيل - محمد نحلة
حصل الفيلم المغربي اللكمة على جائزة نور الشريف أفضل فيلم وتسلم الجائزة ربيع جليم العمل والذى أهدى الجائزة إلى روح المخرج الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

بينما حصلت الفنانة كارول سماحة على جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة والتي أعربت عن سعادتها ووجهت الشكر إلى الفنانة إلهام شاهين التى سلمتها درع الجائزة وسعيدة بكون هذه الجائزة تحمل اسم الفنانة فاتن حمامة كما حصل ربيع  جليم على جائزة عمر الشريف أفضل ممثل. 

وجاء ذلك في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته ال 36 والمهداة إلى الفنان عزت العلايلي.

وكانت قررت إدارة المهرجان إلغاء حفل الافتتاح نظرا للظروف الطارئة والخاصة بحالة الجو وهطول الأمطار بغزارة فضلا عن حرص المهرجان على عدم إقامة الحفل في مكان مغلق طبقا للإجراءات الاحترازية التى أعلن عنها رئيس الوزراء. 

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