«بيرلا».. حكاية طفلة تصارع الموت البطيء بسبب ضمور الأعصاب.. و«موسى» يناشد «مدبولي»

عرض الإعلامي محمد موسى استغاثة المواطنة نسمة أمين إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لعلاج ابنتها بيرلا أحمد التى تبلغ من العمر 9 أشهر وتعانى من التهاب في الأعصاب.





وقالت نسمة خلال مداخلتها الهاتفية التي أجرتها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "بيرلا بنتي طفله عندها 10 شهور من ساعة ما اتولدت واحنا بنلف بيها علي الدكاتره بتتعالج من ضمور في الأعصاب وهي دلوقتي بقالها شهر في الرعاية علي التنفس الصناعي وللأسف الأطباء قالوا إنها هاتفضل كدة على التنفس ومفيش أمل تتشال من عليه إلا لما تتعالج من الضمور".





وأضافت "علاجها بره مصر وتكلفته طبعًا منقدرش عليها وإحنا بنستغيث بوزارة الصحة وبالرئاسة أو أي حد ممكن يساعدنا في إننا نلاقي حل عشان بيرلا تسافر وتتعالج وتعيش وترجعلنا الحياة من تاني ".



