جامعة المنصورة تطلق إصدارا جديدا لموقعها الإلكتروني

اطلقت جامعة المنصورة اليوم الخميس إصدارا جديدا لموقعها الإلكتروني ( www.mans.edu.eg ) والذي يمثل نقلة النوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تصميمه بقالب متميز يسهل من خلاله الوصول للمعلومة بالسرعة والوقت المناسبين لطلابها من خلال بوابة الطالب الالكترونية MY U والتي تقدم للطالب كافة الخدمات الالكترونية و جميع إجراءات القبول والتسجيل كما يقدم الموقع كافة الخدمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين من خلال بوابة MY MANS.



فيما يقدم الاصدار الجديد كافة المعلومات عن البرامج التعليمية فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا إضافة الى تغطية كافة انجازات وفعاليات الجامعة والأخبار المختلفة والتي من شأنها إبراز دور الجامعة في التشارك والتفاعل مع مختلف القطاعات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية ، ويتميز أيضا بقوة التصميم وسرعة الوصول للمعلومة من خلال آليات البحث على الصفحة الرئيسية .



ومن جانبه اكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة إن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجامعة بحلته الجديدة يندرج في إطار سعي جامعة المنصورة الدائم إلى تحقيق التميز والريادة في الأداء وحرصها على التطوير المستمر في مختلف المجالات.



وأضاف أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد قد تم بأيدى أبناء جامعة المنصورة من خلال مركز تقنية الاتصالات والمعلومات جامعة المنصورة ليؤكد حصولها على المركز الأول فى مسابقة أفضل الجامعات المصرية فى التحول الرقمى .