تحدد خطورة العدوى.. دراسة تكشف أهم فترة عند الإصابة بـ كورونا

كشفت دراسة جديدة أن أعراض فيروس كورونا COVID-19 مختلفة لا يمكن التنبؤ بها لكل شخص، فإن الأشخاص الذين لديهم أعراض نموذجية يسجلون معاناتهم من مرض فيروسي أو شبيه بالإنفلونزا في الأيام القليلة الأولى من ظهور هذه العدوى.





وأشارت الدراسة أن الأيام الأولى للإصابة محيرة للأطباء؛ ويعاني العديد من الأشخاص من أعراض خفيفة جدًا أو حتى بدون أعراض، ومع ذلك، يمكن تحديد الشدة الفعلية للعدوى فقط خلال اليوم 5-10.





وفقًا للخبراء، يمكن أيضًا أن تلقي الأيام من 5 إلى 10 من فترة العزلة الضوء على احتمالية حدوث مضاعفات قد تعاني منها بعد التعافي من فيروس كورونا COVID.





تتمثل إحدى الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها عندما يعاني الشخص من أعراض تشبه أعراض كورونا COVID أو يتم تشخيص إصابته بالعدوى، في تتبع الأعراض وعدد الأيام التي عانوا فيها من الأعراض.

من المفترض أن تظهر الأعراض على معظم الأشخاص بعد 2-3 أيام من احتضان الفيروس داخل الجسم، وفي البداية الجزء الأول من العدوى هو رد فعل فيروسي ، وبالتالي يشعر معظم الأشخاص بالحمى الفيروسية، وفقط في المرحلة الثانية يبدأ الجهاز المناعي في العمل.

بينما ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة شرهة لاستئصال العدوى، في بعض الأحيان قد يتم تحفيزها بشكل مفرط وتسبب تفاقمها، والذي يمكن أن يبدأ من اليوم السادس أو السابع.

وحسب موقع "timesofindia، قد تكون الأيام من 5 إلى 10 هي الوقت الذي يعاني فيه معظم الأشخاص من "موجة ثانية" من الأعراض، والتي يمكن أن تكون أكثر حدة، إنه أيضًا الوقت الذي تقول فيه الأبحاث أن العدوى تتبع نمطًا ثابتًا أيضًا.





يستغرق معظم المرضى حوالي أسبوع (أو عشرة أيام) لرؤية الأعراض تتلاشى ويكونوا في طريقهم إلى الشفاء، يحدث هذا عادةً مع الأشخاص المصابين بشكل خفيف أو متوسط ​​من العدوى.

ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين من المحتمل أن يعانون من شكل أكثر خطورة من العدوى، فإن الأيام من 5 إلى 10 هي الأيام التي سيواجهون فيها مشاكل حقيقية، ويمكن أن يكون الشعور مختلفًا تمامًا عن الأيام الأولى للعدوى. يقول الأطباء، يمكن لبعض المرضى الشعور بتحسن الأعراض، وتوازن الأشياء قبل أن يصابوا بموجة من الموجة الثانية من الأعراض.

يحذر الخبراء الآن المرضى من عدم الرضا عن شفائهم، على عكس الأمراض الأخرى أو العدوى الفيروسية، بعد أسبوع فقط من التشخيص، يُطلب من معظم المرضى التحقق من أعراضهم والاهتمام بما يشعرون به. هذه إحدى العلامات التي يمكن أن تصور مدى خفة أو شدة إصابتك حقًا.





كما أكد الأطباء إن مرضى كورونا COVID الذين لا تظهر عليهم أعراض مقلقة ، أو يرون علاماتهم تتضاءل بعد 10 أيام يتعافون بطريقة صحية، أولئك الذين لا يفعلون ذلك ، من المحتمل أن يعانون من مضاعفات.

يمكن أن يكون الأشخاص الأكثر تضررًا، من خلال الأعراض الشديدة التي تزداد سوءًا بعد أسبوع، هم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية سابقة، أو كبار السن، أو الذين يعانون من مشاكل مرض السكري وضغط الدم.

في بعض الحالات، يمكن للمرضى الأصغر سنًا الذين يُرجح أن يعانون من مضاعفات أن يلاحظوا الأعراض تتدهور نحو الأسوأ بعد 12-14 يومًا.





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