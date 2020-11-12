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أستاذ بجامعة نيويورك: إيجاد لقاح كورونا أهم خبر في 2020 وفايزر أنفقت مليار دولار

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:54 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور هانى عياش، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن أساسيات تصنيع لقاح كورونا تسير بإجراءات معينة، وروسيا أكدت أنها ستوفر اللقاح دون أن تحصل على الموافقات الخاصة بمرحلة الأمان، كما أنها لم تعلن عن دراسة كاملة لانتاج اللقاح، مؤكدا أن البلاد التى لا تتسم بالشفافية فى اعلان الآثار الجانبية للقاح سوف تتسبب في حدوث مشكلة كبيرة.

وأضاف عياش خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع محمد على خير، أن منظمة الدواء العالمية، لن تعطى الموافقة على اللقاح الأمريكى، إلا إذا تأكدت من فعالية اللقاح، أما اللقاح الروسى فلا أحد يعلم إلى أى مرحلة وصل، أما اللقاح الصينى، فتم إيقافه فى البرازيل.

وتابع، أن الشهر المقبل سيشهد انتشار توزيع دواء ولقاح فايزر فى أمريكا، لأنه حصل على 90 % من صلاحيته لدى منظمة الدواء وهى نسبة كبيرة للغاية لتحويل كورونا إلى شيء مثل "الحصبة"، والعام المقبل، سيشهد فى بدايته اصابات قليلة للغاية، وتتراجع الاجراءات الاحترازية.

وأردف عياش، أن اللقاح الجديد يعالج كورونا الحالى، ولكن فى النرويج هناك تحور فى الفيروس، وبالتالى إذا انتشر هذا الفيروس الجديد، سيكون علينا إيجاد لقاح جديد يلائم هذا التحور.

واستطرد عياش، أن المشكلة التى ستواجه الشركة المصنعة للقاح هي ضرورة وجوده فى درجة حرارة 70 تحت الصفر، ولابد أن يعرف العالم كله كيف ينقل اللقاح، قائلا: "لكنى أعتقد أن إيجاد لقاح أهم خبر فى عام 2020، فالشركة حصلت على مليار دولار من الإدارة الأمريكية لإيجاد اللقاح".

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