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في ذكرى رحيل الساحر.. سر خلاف محمود عبد العزيز وعادل إمام |تفاصيل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسل رأفت الهجان كان مسلسلا استثنائيا في تاريخ الدراما التليفزيونية، مضيفا : :" لأول مرة في تاريخ المخابرات العامة  تصدر نعي لـ محمود عبد العزيز في وفاته لما قدمه من دور وطني في رأفت الهجان".

وأضاف طارق الشناوي في حواره  في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"  عادل إمام كان سيؤدي بطولة رأفت الهجان وحدثت مشكلة الفلاش باك في المسلسل ورفض عادل إمام  البدء بـ فلاش باك للأحداث ".

وتابع طارق الشناوي:"  تم الاستقرار على محمود عبد العزيز لتأدية دور رأفت الهجان، وعادل إمام زعل من محمود عبد العزيز وحدث تراشق في  الصحافة بين عادل إمام ومحمود  عبد العزيز".
   
وتوافق اليوم الخميس 12 من نوفمبر ، الذكرى الرابعة لوفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز، وكان يعتبر من أهم الفنانين فى الوسط الفنى ، حيث قام بأعمال كثيرة مرتبطه باسمه حتى يومنا هذا . 

ومن أشهر وأهم  الأفلام التي شارك فيها :"فيلم العار ، الساحر ، الحفيد أحد كلاسيكيات السنيما المصرية ، إبراهيم الأبيض ، الكيت كات ،  يا عزيزى كلنا لصوص ".

أما أشهر المسلسلات التى نجحت نجاحا كبيرا للفنان الراحل محمود عبد العزيز الاتى:"رأفت الهجان ، محمود المصرى ، راس الغول ، أبو هيبة فى جبل الحلال ، باب الخلق ، مبروك جالك ولد".

والجدير بالذكر أن  الراحل محمود عبد العزيز تزوج مرتين الأولى من جيلان، وأنجب منها ابنيه الوحيدين (كريم ومحمد)، والثانية والأخيرة من الإعلامية بوسي شلبي. 

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