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محافظ أسيوط يعلن عن موعد افتتاح المشروعات القومية.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الغرض من الجولات الميدانية هو مقابلة المسئولين عن المشروعات القومية، ومتابعة مراحل التنفيذ والتطوير في الصرف الصحي أو المياه أو الإسكان أو الطرق.

وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه خلال نهاية العام الحالي أو بداية العام 2021، ستدخل هذه المشروعات للخدمة.

وتابع محافظ أسيوط، أنه تم الانتهاء من إنشاء هضبة محر أسيوط الغربية بطول 22 كيلو مترا، ويربط مدينة أسيوط العاصمة بالطريق الغربي بالمطار مرورا بمدينة ناصر الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع التي تقام على أرض أسيوط، وهي في مرحلتها الأولى على مساحة 6 آلاف فدان.

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