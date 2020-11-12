عصام سعد: الانتهاء من إنشاء محطة كهرباء ناصر منتصف 2021..فيديو

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جار إنشاء محطة للكهرباء بمدينة ناصر، وهي بطاقة 66 ميجاوات تقريبا، ومن المتوقع الانتهاء من خلال عدة أشهر قليلة، في منتصف شهر يونيو 2021.





وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مدينة ناصر الجديدة من مدن الجيل الرابع، وستخدم مدينة أسيوط وستخفف الكثافة السكانية في مدن المحافظة.





وتابع محافظ أسيوط، "المشروعات التي تتم في المحافظة، تتم على درجة كبيرة من التميز، والطرق مميزة، والوحدات السكنية تشطيبها عالي، وكذلك يتم الاهتمام بالخضرة والأبار الارتوازية في تلك المدينة، وهتكون نقلة كبيرة أوي في أسوط".











