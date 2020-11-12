عصام سعد: الانتهاء من إنشاء محطة كهرباء ناصر منتصف 2021..فيديو

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جار إنشاء محطة للكهرباء بمدينة ناصر، وهي بطاقة 66 ميجاوات تقريبا، ومن المتوقع الانتهاء من خلال عدة أشهر قليلة، في منتصف شهر يونيو 2021.
وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مدينة ناصر الجديدة من مدن الجيل الرابع، وستخدم مدينة أسيوط وستخفف الكثافة السكانية في مدن المحافظة.
وتابع محافظ أسيوط، "المشروعات التي تتم في المحافظة، تتم على درجة كبيرة من التميز، والطرق مميزة، والوحدات السكنية تشطيبها عالي، وكذلك يتم الاهتمام بالخضرة والأبار الارتوازية في تلك المدينة، وهتكون نقلة كبيرة أوي في أسوط".