شكري: علاقات استراتيجية تاريخية بين مصر واليونان.. وشهدنا حفاوة استقبال.. فيديو

هناك تمازج بين الشعبين على مر العصور . قال سامح شكري وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان تأكيد على وجود علاقات تاريخية ممتدة بين الشعبين، وتمازج









وأضاف شكري في تصريحات لقناة " النيل للاخبار"، :" زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان بها مظاهر الحفاوة والتي تقترن بهذا النوع من الزيارات، مضيفا:" مصر واليونان تتمتعان بعلاقات استراتيجية ، وهناك المزيد من الاتفاقيات المبرمة ومجالات التعاون".









وعن الأزمة الليبية قال شكري، إن مصر ترعى الحوارات الليبية الليبية وتستضيف أطرافا على المستوى العسكري والسياسي للتوصل إلى اتفاق ليبي ليبي لحل الأزمة الليبية.









وأضاف شكري:" مصر اتخذت موقفا حازما في ليبيا أدى إلى إنهاء الصراع العسكري وفتح آفاق التعاون بين الأشقاء الليبيين لتحقيق مصلحة ليبيا والحفاظ على أمن ليبيا ووحدة أراضيها والابتعاد عن التدخل الخارجي في شؤونها .







