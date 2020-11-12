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شكري: علاقات استراتيجية تاريخية بين مصر واليونان.. وشهدنا حفاوة استقبال.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 09:05 م
سامح شكري
سامح شكري
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هاني حسين
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان  تأكيد على وجود علاقات تاريخية ممتدة بين الشعبين، وهناك تمازج بين الشعبين على مر العصور .


وأضاف شكري في تصريحات لقناة " النيل للاخبار"، :"  زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان  بها مظاهر الحفاوة والتي تقترن بهذا النوع من الزيارات، مضيفا:" مصر واليونان تتمتعان بعلاقات استراتيجية ، وهناك المزيد من الاتفاقيات المبرمة ومجالات التعاون".


وعن الأزمة الليبية قال شكري، إن مصر ترعى الحوارات الليبية الليبية وتستضيف أطرافا على المستوى العسكري والسياسي للتوصل إلى اتفاق  ليبي ليبي لحل الأزمة الليبية.


وأضاف شكري:" مصر اتخذت موقفا حازما في ليبيا أدى إلى إنهاء الصراع العسكري وفتح آفاق التعاون بين الأشقاء الليبيين لتحقيق مصلحة ليبيا والحفاظ على أمن ليبيا ووحدة أراضيها والابتعاد عن التدخل الخارجي في شؤونها .


وتابع:"  موقف مصر ثابت بضرورة الفصل التام بين الإسلام كدين يدعو إلى التسامح ونبذ العنف وبين الاعمال الاجرامية التي تسعى إلى تحصيل مصالح سياسية ولا تمت بأي صلة للإسلام".

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