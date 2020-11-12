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برلمان

مصطفى شحاتة يطالب بتفعيل دور الشباب بالوفد ودعمهم لتولي المناصب القيادية بالحزب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:29 م
مصطفى شحاتة، عضو
مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد
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معتز الخصوصى
طالب مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بضرورة تفعيل دور الشباب داخل الحزب، وتمكينهم أكثر من ذلك داخل الحزب، ودعمهم وتدريبهم لتولي المناصب القيادية بالحزب، مشيرا إلى أن حق شباب الوفد مهدور بدرجة لا تليق بمكانة وعراقة حزب الوفد، وجهوده المبذولة في الفترة الحالية ليكون على رأس الأحزاب السياسية في مصر.

وأكد شحاتة، في بيان له، أن حزب الوفد على مدار الشهور الماضية عمل على تمكين الشباب وساهم من خلال تدشين العديد من المبادرات كان أهمها الوفد مع الشباب والتي كانت تجوب محافظات مصر من الصعيد للإسكندرية، الأمر الذي لا بد وأن يكون لشباب الحزب نصيب من هذا الدعم والاهتمام.

وطالب شحاتة، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب،  بضرورة الحفاظ على حق شباب الوفد في تولي المناصب القيادية بالحزب، لا سيما بعد انتهاج سياسة التمكين والدعم من قبل القيادة السياسية والعمل على الاستماع للشباب وخلق قنوات اتصال بينها وبينهم من أجل الاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم تمهيدا لإشراكهم في عملية صناعة القرار.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه نتيجة لسياسة تمكين الشباب في الدولة المصرية حصد عدد كبير منهم مقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب في الانتخابات الجديدة، ودفعت تنسيقية شباب الأحزاب بشباب قادرين على القيام بمهام عملية التشريع في مصر.

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