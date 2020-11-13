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بدون أدوية.. دراسة تكشف عن علاج فقدان حاستي الشم والتذوق بسبب كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:32 ص
علاج فقدان حاستي
علاج فقدان حاستي الشم والتذوق
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حياة عبد العزيز
يعد فقدان حاسة الشم أحد أكثر الأعراض التي لا يمكن تفسيرها، وربما أغرب الأعراض التي يعاني منها الأشخاص مع فيروس كورونا COVID-19.

أصبح فقدان الشم ، كما يشار إليه طبيًا، مؤشرًا على مدى صعوبة فيروس كورونا الجديد، بالنسبة للبعض، يمكن أن يصيبه قبل الحمى، أو يكون العرض الوحيد لـ COVID. 

يمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض العدوى التي تستغرق وقتًا طويلًا للتعافي، من ستة إلى سبعة أسابيع جيدة بعد التشخيص في بعض الأحيان.

يتعافى مرضى كورونا COVID-19 من فقدان حاسة الشم والذوق بعد فترة وجيزة من استعادة حاسة الشم لديهم، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الأعراض لفترة طويلة، يمكن دمج علاج غير دوائي، مثل التدريب على الشم، هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين لديهم رائحة غائمة أو يجدون صعوبة في تناول الأطعمة أو شربها بشكل منتظم.

من خلال "التدريب على الشم" ، يُطلب من المرضى شم بعض الأطعمة والروائح والزيوت، مثل زيت الكافور أو البرتقال أو الليمون أو غيرها من المنتجات ذات الرائحة العالية مرتين في اليوم ، لمدة 30 ثانية في كل مرة على مدى بضعة أسابيع، ما يفعله بشكل أساسي هو "إعادة توصيل" الدماغ للتعرف بدقة على الأذواق والرائحة.

تتمتع بعض الزيوت العطرية والعطور الطبيعية أيضًا بقدرة فعالة على تمكين الحواس الشمية من العمل بكفاءة أكبر وتصحيح أي اختلالات، تستخدم الورد والسترونيلا والقرفة والأوكالبتوس على نطاق واسع لعلاج الأشخاص المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية وحالات أخرى مماثلة، من السهل تجربتها ووجد أنها فعالة للغاية.

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بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يجدون مشكلة في تناول الأطعمة العادية ،العصائر يمكن أن يكون خيارًا جيدًا للنظر فيه، هذا مهم بشكل خاص لأن اتباع نظام غذائي صحي ومغذي يساعد على التعافي من كورونا COVID-19 ويقوي المناعة.

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