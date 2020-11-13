بنك المعرفة المصري ينظم ورشة عمل لباحثي النانو.. الاثنين

قال الدكتور ماجد الصادق، مدير مركز معلومات بنك المعرفة المصري ، إن العام الدراسي الحالي يعد استثنائيا، في ظل مواجهة تحديات فيروس كورونا ، موضحا أن حضور العام الدراسي سيكون تبادلي بين الطلاب ، كما أشار وزير التربية والتعليم ، وذلك لمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي . وكان قد





وأضاف الدكتور ماجد الصادق ،أن أكثر فئة عمرية سيكون لها النصيب الأكبر من الحضور ، وهي الفئة التي تبدأ بـ "كيجي وان" و حتى الصف الثالث الابتدائي ، نظرا لأنهم أكثر الفئات التي تحتاج إلى إرشاد من المعلم.





وأشار مدير مركز معلومات بنك المعرفة المصري إلى أن مراحل الاعدادية والثانوية سيكون حضورها تتراوح بين اليومين والثلاث الأيام ، مع الاعتماد بشكل أكبر على مواقع وزارة التربية والتعليم .





وأوضح "الصادق" أن بنك المعرفة يخدم جميع الفئات ، كما يمتلك أربع منصات جزء يخدم الأطفال وجزء يخدم طلاب التعليم الأساسي وجزء لطلاب الجامعات والأخير للباحثين، وهو بمثابة بنك لكافة المعلومات التي يحتاجها الطالب ، وبالمجان.