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تعليم

بنك المعرفة المصري ينظم ورشة عمل لباحثي النانو.. الاثنين

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
بنك المعرفة المصري
بنك المعرفة المصري
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ياســـمين بدوي
أعلن بنك المعرفة المصري، عن تنظيم ورشة عمل جديدة لكل الباحثين في مجال النانو.

حيث قال بنك المعرفة المصري: أصبح الآن الوصول إلى بيانات العلوم النانوية وطرق التوليف، أسهل بكثير، من خلال قاعدة نانو التي تجمع بين الميزات الأساسية لقاعدة البيانات وأداة التلخيص والفهرسة مع وظائف ذكية أخرى.

وأضاف بنك المعرفة المصري: سيتم تنظيم ورشة عمل من Springer Nature وبنك المعرفة المصري ، يوم الأثنين الموافق ١٦ نوفمبر الساعة ٦:٠٠ مساءً.

ويمكن لمن يهمه الامر أن يسجل الآن في ورشة العمل ، من خلال الضغط على www.ekb.eg/events ، ليتلقى رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به.

وكان قد قال الدكتور ماجد الصادق، مدير مركز معلومات بنك المعرفة المصري ، إن العام الدراسي الحالي يعد استثنائيا، في ظل مواجهة تحديات فيروس كورونا ، موضحا أن حضور العام الدراسي سيكون تبادلي بين الطلاب ، كما أشار وزير التربية والتعليم ، وذلك لمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي .

وأضاف الدكتور ماجد الصادق ،أن أكثر فئة عمرية سيكون لها النصيب الأكبر من الحضور ، وهي الفئة التي تبدأ بـ "كيجي وان" و حتى الصف الثالث الابتدائي ، نظرا لأنهم أكثر الفئات التي تحتاج إلى إرشاد من المعلم.

وأشار مدير مركز معلومات بنك المعرفة المصري إلى أن مراحل الاعدادية والثانوية سيكون حضورها تتراوح بين اليومين والثلاث الأيام ، مع الاعتماد بشكل أكبر على مواقع وزارة التربية والتعليم .

وأوضح "الصادق" أن بنك المعرفة يخدم جميع الفئات ، كما يمتلك أربع منصات جزء يخدم الأطفال وجزء يخدم طلاب التعليم الأساسي وجزء لطلاب الجامعات والأخير للباحثين، وهو بمثابة بنك لكافة المعلومات التي يحتاجها الطالب ، وبالمجان.

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