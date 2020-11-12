محافظ قنا يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الشهيد مار جرجس

توجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلي دير الشهيد مار جرجس بحاجر قرية المحروسة بمركز قنا، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها وأقباط المحافظة بمناسبة عيد الشهيد مار جرجس.





رافقه خلال الزيارة، المحاسب كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير المساعد وعدد من القيادات التنفيذية.





أعرب محافظ قنا، عن خالص تهنئته للأنبا شاروبيم ولرجال الدين المسيحى بتلك المناسبة، مشيرًا إلي أننا شعب واحد وأمة واحدة نعيش و نحتفل سوياَ بأعيادنا الإسلامية والمسيحية.





وأكد أن روح المحبة والود التى تربط المصريين فى كل المناسبات القومية والوطنية والدينية بما يبعث على الألفة والمحبة والسلام بين أبناء الوطن.





فيما قدم الأنبا شاروبيم، شكره وتقديره لمحافظ قنا والحاضرين على تقديم التهنئة، مشيرًا إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب.





وأضاف محافظ قنا، أن جميع الأديان السماوية تدعو لنشر المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد.





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