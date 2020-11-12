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داليا زيادة: سياسات بايدن "الرئيس" تختلف عن "النائب".. والإخوان لن يعودوا للمشهد

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت داليا زيادة، مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة، إن سياسة بايدن فى الولايات المتحدة الأمريكية، ستختلف كثيرا كونه رئيسا عما كان نائب لأوباما.

أضافت داليا زيادة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن الإخوان تخترق المجتمع الأمريكى منذ فترة طويلة، وهذا ما يجعلهم يؤثرون على صناع القرار بالولايات المتحدة، مبينة بقولها: "بايدن سينشغل فى الداخل الأمريكى خلال السنوات الأولى من حكمه، ويجب أن يكون هناك تواصل مع الإدارة الأمريكية عن الوضع الحالى فى الشارع المصرى وقوة مصر بعد التخلص من الإخوان لردع أى محاولات للجماعة فى الفترة المقبلة".

وأوضحت داليا زيادة، أن ملف حقوق الإنسان لن يكون عائقا بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة المصرى، لأن مصر شهدت طفرة كبيرة فى هذا الملف منذ تولى الرئيس السيسى حكم البلاد، من القضاء على العشوائيات وغيرها على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، لذلك لن يكون ذلك الملف نقطة ضعف الدولة المصرية أمام السياسات الأمريكية الجديدة فى إدارة بايدن.

وتابعت: "قيادات الإخوان روجوا خطابا كاذبا بأن بايدن سيعيدهم مرة أخرى إلى الحكم فى مصر بعد تفرق الجماعة عقب اكتشاف كذبها، ولكن بايدن لن يدعم الإسلاميين والإخوان ضد دول الشرق الأوسط، لأن هناك مصالح كبيرة بيت الولايات المتحدة والإمارات وكذلك السعودية، لذلك خطاب الإخوان وهمى ولا يصدقه أحدا.

واسترسلت: "الشرق الأوسط اليوم بات أكثر اتحادا ويبحث عن مصالحه فقط، ولن تؤثر النزاعات عليه كما كانت فى 2011 وكانت سببا فى قوة التنظيمات الإرهابية والإسلام السياسى، كما أن مصر أصبحت من الدول القائدة للعالم ولن تتراجع مرة أخرى".

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