لطلاب الدراسات العليا بكلية الآثار.. طريقة الحصول على حساب بالمنصة الإلكترونية

نوهت كلية الاثار جامعة القاهرة ، على جميع طلاب الدراسات العليا انه تم عمل حساب خاص بكل طالب علي منصة البلاك بورد
كما تم عمل بريد الكتروني اكاديمي علي دومين @pg.cu.edu.eg
اقرأ أيضا :
كما اضافت كليه الاثار ، للحصول علي اسم المستخدم وكلمة المرور لكل منهما يرجي اتباع اي من الطرقتين الاتيتين:
- الاولي الكترونيا من خلال اتباع الخطوات الموجودة في الرابط الاتي:
https://youtu.be/36fIqpkkwZU
اما الطريقة الثانية ، الحصول عليها مباشرة يدويا من خلال التوجه الي مركز تكنولوجيا المعلومات بالكلية
وكان قد قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إن الكلية جاهزة لكل الأحوال والاحتمالات في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا ، لأن منصة (بلاك بورد) بها العديد من الخيارات لتعليم جيد ولتوصيل المعلومة والامتحان بأسلوب سهل كما تقيس قدرات الطلاب وتمكن من تقييمهم .
وأضاف "رجب" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الكلية تقوم بصفة دورية بالتعقيم لقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ، كما يوجد بوابات للتعقيم على أبواب المباني ويتم قياس درجة حرارة الطلاب للاطمنئان على صحتهم ومنع تجمعات الطلاب سواء في قاعات الحضور أو مقر الكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي .