سبقت العالم بخطوات.. لماذا ترتدي الملكة إليزابيث الثانية القفازات دائما؟

كملكة بريطانيا، لكن لماذا ترتدي الملكة القفازات دائمًا؟.

في حين أن جائحة الفيروس التاجي كورونا استغرق كثير من الأشخاص للتفكير في الجراثيم عند مصافحة الآخرين، فقد وضعت الملكة هذا في الاعتبار لسنوات.

للقفازات عند الخروج في مهام عامة هو تجنب التعرض للجراثيم لأنها تصافح يديها كثيرًا.

نظرًا لأنها ليست ملكة المملكة المتحدة فحسب، بل ملكة الكومنولث أيضًا ، فليس لديها وقت للمرض. لكن الملكة لا ترتدي فقط أي نوع من القفازات، لعقود من الزمان، كانت ترتدي شركة تصنيع القفازات الملكية كورنيليا جيمس.





القفازات مصنوعة إما من القطن الخالص بلمسة نهائية مصقولة من جلد الغزال أو من جيرسي سويسري أخف.



