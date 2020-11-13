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سبقت العالم بخطوات.. لماذا ترتدي الملكة إليزابيث الثانية القفازات دائما؟

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:32 ص
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية
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حياة عبد العزيز
تألقت الملكة إليزابيث الثانية بمجموعة إطلالات متنوعة خلال فترة حكمها كملكة بريطانيا، لكن لماذا ترتدي الملكة القفازات دائمًا؟.

كشف تقرير جديد وفقا لموقع "express"، أثبتت أن الملكة إليزابيث تسبق العالم بخطوتين في حين أن جائحة الفيروس التاجي كورونا استغرق كثير من الأشخاص للتفكير في الجراثيم عند مصافحة الآخرين، فقد وضعت الملكة هذا في الاعتبار لسنوات.

وأشار التقرير، إلى سبب ارتداء الملكة إليزابيث الثانية للقفازات عند الخروج في مهام عامة هو تجنب التعرض للجراثيم لأنها تصافح يديها كثيرًا.

نظرًا لأنها ليست ملكة المملكة المتحدة فحسب، بل ملكة الكومنولث أيضًا ، فليس لديها وقت للمرض. لكن الملكة لا ترتدي فقط أي نوع من القفازات، لعقود من الزمان، كانت ترتدي شركة تصنيع القفازات الملكية كورنيليا جيمس.

القفازات مصنوعة إما من القطن الخالص بلمسة نهائية مصقولة من جلد الغزال أو من جيرسي سويسري أخف.

يقال إن أسلوبها المفضل من مجموعة Francesca أو Regina، كما استخدمت الملكة العلامة التجارية منذ شهر العسل في عام 1947.

تحدثت جينيفيف جيمس، المديرة الإبداعية وابنة الراحل كورنيليا جيمس، عن حب الملكة للقفازات.

في حديثها إلى Good Housekeeping، قالت إن القفازات قد تخدم غرضًا عمليًا، لكنها أصبحت أيضًا جزءًا لا ينفصم من هويتها أيضًا.

تقدر جينيف أن العلامة التجارية قد صنعت ما يقرب من 60 إلى 70 زوجًا من القفازات الجديدة للملكة إليزابيث، وكل زوج من القفازات يستغرق نحو 45 دقيقة.

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