Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بنشرب مياه ملوثة.. أهالي: ماسورة مياه مكسورة بداخل رشاح عزبة أحمد فوزي.. شاهد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار - عدسة : صلاح مهدي
سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالى عزبة أحمد فوزى بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية بسبب وجود ماسورة مياه داخل الرشاح مما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض .

قال الأهالى فى رسالتهم من خلال شكاوى صدى البلد : نعانى من وجود ماسورة مياه مكسورة بداخل رشاح عزبة أحمد فوزى ما يؤدى الى اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى ما يهدد بحدوث كارثة بيئية وانتشار الأمراض والأوبئة بين الأهالى .
   
وتقدمنا بالعديد من الشكاوى ولكن دون جدوى.. مطالبًا بسرعة حل هذه المشكلة حفاظًا على أرواح المواطنين.

أقراء ايضا 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استغاثة عاجلة.. أهالي أبوخطوة بالبحيرة يشكون من انسداد الصرف الصحي وتلوث مياه الشرب

مياه الشرب ملوثة.. أهالي قرية كوم سخين بقنا يستغيثون من تلوث مرشح المياه

أهالي قرية هرية رزنة بالشرقية يستغيثون: المياه ملوثة

أهالى قرية كفور البهايتة يطالبون بتغطية ترعة الدندطية.. صور

استياء أهالي قرية منشأة بولين في البحيرة بسبب انتشار القمامة بالشوارع

ترشيحاتنا

الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

مصر تقدم التعازى ..مقتل 7 جنود أثر تحطم طائرة قرب جزيرة تيران..فيديو

أول رد فعل من مجدي عبد الغني بعد تصريح محمد صلاح الأخير عنه

دعاء بعد صلاة المغرب يوم الجمعة

رحمة حسن تكشف سبب عزوفها عن الزواج حتى الآن

بكلمات مؤثرة.. أوس أوس يحتفل بعيد ميلاد زوجته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

تناولها وقت الظهيرة.. نوع من الشوكولاتة يحمي من أمراض القلب والسكر

سبقت العالم بخطوات.. لماذا ترتدي الملكة إليزابيث الثانية القفازات دائما؟

Advertisements