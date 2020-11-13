بنشرب مياه ملوثة.. أهالي: ماسورة مياه مكسورة بداخل رشاح عزبة أحمد فوزي.. شاهد

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالى عزبة أحمد فوزى بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية بسبب وجود ماسورة مياه داخل الرشاح مما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض .





قال الأهالى فى رسالتهم من خلال شكاوى صدى البلد : نعانى من وجود ماسورة مياه مكسورة بداخل رشاح عزبة أحمد فوزى ما يؤدى الى اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى ما يهدد بحدوث كارثة بيئية وانتشار الأمراض والأوبئة بين الأهالى .

وتقدمنا بالعديد من الشكاوى ولكن دون جدوى.. مطالبًا بسرعة حل هذه المشكلة حفاظًا على أرواح المواطنين.





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