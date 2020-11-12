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أخبار العالم

عقب أداء اليمين.. جو بايدن يمحو جدار ترامب

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:16 م
جو بايدن وترامب
جو بايدن وترامب
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شيماء مصطفى
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيوقف فورًا بناء الجدار الحدودي الجنوبي الخاص بسلفه المنتهية ولايته دونالد ترامب بمجرد أن يؤدي اليمين الدستورية، لكنه سيترك كل ما تم تنفيذه حتى الآن.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، أنفقت إدارة ترامب حتى الآن، 15 مليار دولار على تعزيز المنطقة بالحواجز القائمة وبناء سياج حاجز جديد يبلغ ارتفاعه 30 قدمًا.

وفي حين أنه تم بناء 400 ميل من هذه الحواجز المعدنية، إلا أن 12 ميلًا فقط من الحدود لم يكن بها نوع من الحاجز الحالي، حسبما ذكرت صحيفة "دالاس مورنينج نيوز".

ومن جانبه، قال النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، هنري كويلار، إن عدم اختيار الناخبين لترامب يرجع إلى حد كبير إلى معارضة الأمريكيين للجدار الحدودي، مضيفا: "لقد كان استفتاءً على الجدار".

يعمل كويلار في لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، وكان هناك لعرقلة مناورات ترامب المتعلقة بالميزانية التي أُنفقت على بناء الجدار.

يذكر أنه في عام 2017 وقع ترامب، مرسوما تنفيذيا لبناء جدار على امتداد الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، والذي كان في مقدمة تعهداته خلال حملته الانتخابية عام 2016.

فيما تعهد بايدن، الذي أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوزه في الانتخابات الرئاسية، خلال حملته بوقف مشروع الجدار الحدودي.

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