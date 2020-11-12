رسميا.. وادي دجلة يضم نجم بني سويف 3 مواسم

أعلن نادي بني سويف انتقال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي رضا عبد العال إلى فريق وادي دجلة بعقد يبدأ من الموسم القادم ولمدة ثلاثة مواسم.

وأكد محمد الواضح المشرف العام على الكرة بنادي بني سويف : "تم انتقال رضا عبد العال إلى وادي دجلة لمدة 3 مواسم مقابل مليون ونصف المليون جنيه".



