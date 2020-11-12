رسميا.. وادي دجلة يضم نجم بني سويف 3 مواسم

أعلن نادي بني سويف انتقال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي رضا عبد العال إلى فريق وادي دجلة بعقد يبدأ من الموسم القادم ولمدة ثلاثة مواسم.
وأكد محمد الواضح المشرف العام على الكرة بنادي بني سويف : "تم انتقال رضا عبد العال إلى وادي دجلة لمدة 3 مواسم مقابل مليون ونصف المليون جنيه".
عبد العال البالغ من العمر 26 عاما انتقل من مركز شباب القيس أحد أندية الدرجة الثالثة في يناير 2019 إلى بني سويف.
وظهر اللاعب بشكل مميز مع الفريق إذ يشارك أيضا في مركزي الجناح وصانع الألعاب
وتنافس بني سويف على بطاقة التأهل حتى الجولة الأخيرة والتي خطفها البنك الأهلي وتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز