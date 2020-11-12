AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. وادي دجلة يضم نجم بني سويف 3 مواسم

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:14 م
وادي دجلة
وادي دجلة
Advertisements
محمد رشاد
أعلن نادي بني سويف انتقال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي رضا عبد العال إلى فريق وادي دجلة بعقد يبدأ من الموسم القادم  ولمدة ثلاثة مواسم.

وأكد محمد الواضح المشرف العام على الكرة بنادي بني سويف : "تم انتقال رضا عبد العال إلى وادي دجلة لمدة 3 مواسم مقابل مليون ونصف المليون جنيه".

عبد العال البالغ من العمر 26 عاما انتقل من مركز شباب القيس أحد أندية الدرجة الثالثة في يناير 2019 إلى بني سويف.

وظهر اللاعب بشكل مميز مع الفريق إذ يشارك أيضا في مركزي الجناح وصانع الألعاب

وتنافس بني سويف على بطاقة التأهل حتى الجولة الأخيرة والتي خطفها البنك الأهلي وتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الممتاز

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضا عبد العال عن إلغاء هدف دجلة: الحكام بتلعب مع الأهلي.. وهيخسر إفريقيًا بسبب الظلم ده

انطلاق نهائيات CIB Finals الدولية للإسكواش اليوم

طلائع الجيش يتعاقد مع توني جوميز قادما من حرس الحدود

ترشيحاتنا

الأهلي يعلن رسميا إعارة محمد فخري إلى فريق البنك

رغم تقديم ترامب لدعاوى.. تعرف على السبب وراء عدم إعادة فرز الأصوات مرة أخرى

إصابة عدلي القيعي بـ فيروس كورونا وحجزه فى المستشفى

تركت ابني 10 شهور.. المطربة بوسي: في فترة أزمتي قربت من ربنا وماليش غيره

50 شخصا قطعت رءوسهم في ملعب كرة قدم.. ماذا يحدث في موزمبيق؟

بعد تعرضها لإطلاق نار.. أول تعليق من السفارة السعودية في هولندا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تطمئن كبار السن.. هذه العناصر تحميكم من كورونا

بعد أزمة والدها.. أحدث ظهور لـ بوسى بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. إطلالات أنيقة لـ أنغام تبرز أنوثتها