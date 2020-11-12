كنت بهزر.. أول رد فعل للمتهم بإذلال أمه في الشرقية

علقت الحاجة فكرية صاحبة واقعة فيديو الزحف على السلم بمحافظة الشرقية، والذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة:" ابني معايا وبيعاملني كويس وطلعني للحج بدل المرة 10".





وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، قائلة: "أنا عايشة مع ابني ومفيش حاجة، وأجابت عن سؤال الإعلامي شوفتي الفيديو، معقبة:" الله يخربيت الفيديو وبيت اللي طلعه".





ورغم بشاعة الفيديو إلا أن الحاجة أصرت علي تبرئة نجلها، قائلة: "ابني أنا إللي مربياه وباكل وبشرب وعايشة معاه وكل حاجة بيقدموهالي".





ومن جانبه علق سعيد نجل السيدة صاحبة الفيديو، قائلا: "الفيديو ده من سنة ووالدتي صعدت من الدور الأرضي للدور التالت فصورتها من أجل الهزار مع اخواتي البنات، وطلبنا منها نسندها ونساعدها في نزول السلم ولكنها رفضت وأنا كنت خايف عليها من صعودها للدور الثالث".





وأردف:" أختي كانت معايا في الفيديو وقالوا عليها مراتي ولكن الحقيقة وانى كنت بصور والدتي بدافع التهريج وهي كانت تضحك في الفيديو".



