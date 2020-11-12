AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كنت بهزر.. أول رد فعل للمتهم بإذلال أمه في الشرقية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:21 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
علقت الحاجة فكرية صاحبة واقعة فيديو الزحف على السلم بمحافظة الشرقية، والذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة:" ابني معايا وبيعاملني كويس وطلعني للحج بدل المرة 10".

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، قائلة: "أنا عايشة مع ابني ومفيش حاجة، وأجابت عن سؤال الإعلامي شوفتي الفيديو، معقبة:" الله يخربيت الفيديو وبيت اللي طلعه".

ورغم بشاعة الفيديو إلا أن الحاجة أصرت علي تبرئة نجلها، قائلة: "ابني أنا إللي مربياه وباكل وبشرب وعايشة معاه وكل حاجة بيقدموهالي".

ومن جانبه علق سعيد نجل السيدة صاحبة الفيديو، قائلا: "الفيديو ده من سنة ووالدتي صعدت من الدور الأرضي للدور التالت فصورتها من أجل الهزار مع اخواتي البنات، وطلبنا منها نسندها ونساعدها في نزول السلم ولكنها رفضت وأنا كنت خايف عليها من صعودها للدور الثالث".

وأردف:" أختي كانت معايا في الفيديو وقالوا عليها مراتي ولكن الحقيقة وانى كنت بصور والدتي بدافع التهريج وهي كانت تضحك في الفيديو".

وتابع:" أنا كنت خايف عليها من طلوع السلم هي قاعدة في الارضى واحنا كلنا بننزل نشوفها لان طلوعها للسلم ممكن يتسبب في كسرها وانا اللى هعالج وقتها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو مكتوب لي أتحبس موافق.. تعليق ناري من حمو بيكا بشأن أزمته مع هاني شاكر

الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية..شاهد

كنا بنهزر.. الأم تكشف التفاصيل الكاملة لفيديو إجبارها على زحف السلم

غموض في واقعة إجبار شاب لأمه على الزحف على السلم.. الأمن يلقى القبض على الابن.. والأم تكشف الكواليس

تضامن الشرقية: فيديو إهانة شخص لوالدته قديم والسيدة ميسورة الحال وتصالحت مع نجلها

فيديو جراف.. تفاصيل قصة شاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم

ترشيحاتنا

غاب الموظفون وحضر المحافظ.. كارثة إنسانية بمكتب تأمينات الدخيلة | شاهد

احتفلوا بعيد ميلادي ٥ مرات.. لأول مرة سوسن بدر تكشف عن تاريخ ميلادها الحقيقي

الهروب من الموت .. تدفق آلاف الإثيوبيين نحو السودان

بـ 238 مليون دولار.. حصان سعره يتعدى قيمة ميسي ورونالدو التسويقية.. تفاصيل

إصابة عدلي القيعي بـ فيروس كورونا وحجزه فى المستشفى

فاشل دراسيا وغير سوي.. مفاجأة في قضية المتهم بالإساءة للرسول بالإسماعيلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تطمئن كبار السن.. هذه العناصر تحميكم من كورونا

بعد أزمة والدها.. أحدث ظهور لـ بوسى بإطلالة تبرز أنوثتها

بعد تصدرها تريند.. إطلالات أنيقة لـ أنغام تبرز أنوثتها