Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تناولها وقت الظهيرة.. نوع من الشوكولاتة يحمي من أمراض القلب والسكر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:32 ص
فوائد الشوكولاتة
فوائد الشوكولاتة
Advertisements
حياة عبد العزيز
أظهر بحث جديد أن الشوكولاتة الداكنة لها تأثير مفيد على وظائف المخ.

وفقًا لبحث أجراه علماء من جامعة نورث كارولينا، يمكن زيادة الانتباه والتركيز إذا تم تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو خلال النهار.

أجريت الدراسة على 122 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا، تمت مراقبة نشاط دماغهم بعد تناول أنواع مختلفة من الشوكولاتة ، والتي أثبتت أن الشوكولاتة الداكنة لها أفضل تأثير على نشاط الدماغ.

تعمل الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على حوالي 60 % من الكاكاو، على تقوية التركيز بنجاح، لذا فإن وقت الظهيرة هو أفضل وقت لتناولها.

بالإضافة إلى كونها جيدة للغاية للتركيز، فإن الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة والمواد التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

اقرأ ايضا:

بالإضافة إلى ذلك ، اكتشف العلماء أن مكعبًا واحدًا من الشوكولاتة الداكنة يكفي لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاكلنا الصحية وعلاقتها بالتهاب الأعصاب .. معلومات غير متوقعة تعرفها لأول مرة .. أطعمة وأدوية فعالة فى العلاج

علاجك في طعامك .. 10 أغذية تمد الجسم بالطاقة

5 أنواع من الأطعمة مضادة للالتهابات ولتقوية المناعة

هل الشوكولاتة تزيد وزن الجنين .. خبراء يجيبون

لن تتوقع .. فوائد سحرية للشيكولاتة الداكنة على البشرة

10 اطعمة تعالج الدوخة والهبوط.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

رد فعل ذكي.. سيدة تكتشف كاميرا خفية في غرفة تبديل الملابس.. فيديو

بدون أدوية.. دراسة تكشف عن علاج فقدان حاستي الشم والتذوق بسبب كورونا

يورو 2020.. اسكتلندا تتأهل بعد غياب طويل.. وسلوفاكيا تفوز على أيرلندا الشمالية

لادا تفاجئ الجميع بمبيعاتها مع نهاية أكتوبر الماضي

ماتت قبل فرحها بأيام.. زهرة تتشح بالسواد حزنا على عروس المنيا

الرئيس السيسي يوقع قانون الجمارك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

تناولها وقت الظهيرة.. نوع من الشوكولاتة يحمي من أمراض القلب والسكر

سبقت العالم بخطوات.. لماذا ترتدي الملكة إليزابيث الثانية القفازات دائما؟

Advertisements