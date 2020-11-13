تناولها وقت الظهيرة.. نوع من الشوكولاتة يحمي من أمراض القلب والسكر

وفقًا لبحث أجراه علماء من جامعة نورث كارولينا، يمكن زيادة الانتباه والتركيز إذا تم تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو خلال النهار.

بالإضافة إلى كونها جيدة للغاية للتركيز، فإن الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة والمواد التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.





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بالإضافة إلى ذلك ، اكتشف العلماء أن مكعبًا واحدًا من الشوكولاتة الداكنة يكفي لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.