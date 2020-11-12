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أخبار العالم

عقب فايزر.. لقاح ثان لـ كورونا يقترب من إعلان نتائج تجاربه

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:24 م
تجارب لقاح كورونا
تجارب لقاح كورونا
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شريف سيد
أعلنت شركة موديرنا، التي تجري تجارب سريرية على لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أنها ستكشف عن بيانات مهمة خلال الأيام المقبلة حول تجارب اللقاح. 

وارتفعت أسهم الشركة، الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، بأكثر من 4٪ يوم الخميس، بعد يوم من إعلانها أن لديها بيانات كافية حول تجربتها التي ضمت 30 ألف شخص. 

وقالت موديرنا إنها تتوقع إصابة 53 شخصًا على الأقل بالفيروس في الدراسة، وهو الحد الأدنى المطلوب من قبل لجنة مراقبة سلامة البيانات المستقلة لمراجعة وقياس مدى نجاح اللقاح. 

وأضافت: "حوالي نصف المشاركين حصلوا أو سيحصلون على دواء وهمي. إننا لا تعرف المرضى الذين تلقوا اللقاح أو الدواء الوهمي". 

وأخبرت مودرنا المستثمرين في 29 أكتوبر أنها "تستعد بنشاط" للإطلاق العالمي للقاح المحتمل بعد إكمال التسجيل في تجربتها التي شملت 30.000 شخص قبل أسبوع.

وتابعت أن حوالي 37٪ من المشاركين كانوا من الأقليات وأن 42٪ لديهم حالات أو أعمار أخرى تعرضهم لخطر الإصابة بأمراض خطيرة. يفوق عدد الذكور عدد الإناث في التجربة بنسبة 53٪ إلى 47٪.

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