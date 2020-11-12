رئيس قطاع الكراكات: مشروع تبطين الترع بـ75 مليون جنيه.. فيديو





وأضاف عبد الهادي خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد: بعد التدبيش نقوم بعد ذلك بعمل خرسانات وصلت إلى 29 ألف متر مكعب، وقبل ذلك يتم التنظيف وإزالة الحشائش.





وتابع : عرفنا التفاصيل الكاملة لعمل الترعة من وزارة الري، مؤكدا انه يتم عمل نفس المناسيب في بداية التأسيس والعمل على إعادتها لأصلها.





وأشار عبد الهادي إلى أن مشروع تبطين الترع يعمل على توفير 5 مليارات متر مكعب مياه، مؤكدا أنه من أفضل مشاريع الري التي تم إقامتها بتوجيهات من القيادة السياسية.

قال المهندس فتوح عبد الهادي رئيس قطاع شركات الكراكات إنه تم البدء في مشروع تبطين الترع منذ 20 مارس 2019، بقيمة 75 مليون جنيه.