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فن

مستقلة بـ حياتي ماديًا.. شيرين عبد الوهاب ترد على شائعة طلاقها للمرة الثانية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب على نفي شائعات طلاقها التى انتشرت خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن علاقتها بزوجها المطرب حسام حبيب على أفضل ما يكون.

وأضاف والد حسام لـ MBC أن حسام وقف بجوار شيرين، فيما أكدت المطربة الشهيرة أنها مستقلة بحياتها المادية تماما، ولا صحة لما نشر في هذا الصدد.


وأيضا:


وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا إعلاميًا اسكتت فيه الجدل حول تناول قصة كفاحها في مسلسل يحمل اسم «لؤلؤ»، نافية ذلك تمامًا بعد أن تم نشر عدد من الأخبار غير الدقيقة حول هذا المسلسل مؤخرًا. 

وجاء في نص البيان: «تنفي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها صرحت بعمل أي مسلسل تليفزيوني عن سيرتها، وأن ما يتردد من ربط بينها وبين أي مسلسل عنها مجرد من الصحة». 

وتابع بيان شيرين عبد الوهاب: «وتؤكد الفنانة أنها مازالت في أوج عطائها الفني حيث لا يجب أن تتحدث عنه حاليًا، إلا أغانيها، كما تؤكد أنها لن تسمح بالإتجار باسمها تحت أي مسمى». 

واختتم بيان شيرين عبد الوهاب: «يحذر مكتب المستشار القانوني لها من عواقب استباحة اسم الفنانة للترويج لمسلسل يسعى صناعه إلى الدعاية له بممارسة يعاقب عليها القانون، وهي الاعلان بما هو كاذب بما يستوجب المساءلة القانونية». 

جاء ذلك بعدما تناقلت عدد من وسائل الإعلام خبر عن تشابه مسلسل "لؤلؤ" مع قصة حياة المطربة شيرين عبد الوهاب، وهو الأمر الذي وصفه مصدر بالعمل بـ "كلام غير الدقيق". 

وأشار إلى أن المسلسل يتحدث عن قصة صعود مطربة في ظروف صعبة هو ربما الذي أدي إلى مثل هذا اللغط. 

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