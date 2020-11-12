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أخبار العالم

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة ثانية لـ الحوثيين تجاه السعودية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:30 م
اعتراض طائرة مسيرة
اعتراض طائرة مسيرة ثانية لـ الحوثيين تجاه السعودية
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شيماء مصطفى
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" ثانية، أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن القوات المشتركة تمكنت مساء اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" حوثية في الأجواء اليمنية في اتجاه السعودية. 

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توعد كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية. 

وأكد بن سلمان، أن خطاب الكراهية الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين، لافتا إلى أن هذا الخطاب هو الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الانسان كمبرر. 

وأضاف أنه "منذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، يكاد لا يمر عام بدون عملية ارهابية. بل وصل الحال الى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. بل أنه بين عام 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيين إلى داخل المقرات الأمنية نفسها.

وأكد أنه منذ منتصف عام 2017، بعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني، انخفض عدد العمليات الارهابية في السعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ "صفر" عملية إرهابية ناجحة باستثناء محاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها البغيضة.

وتعهد بالاستمرار في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها.

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