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نائب محافظ بورسعيد: نشهد طفرة في التحول من التجارة إلى الصناعة.. فيديو

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:28 م
محافظة بورسعيد
محافظة بورسعيد
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أسامة علي
قال المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفقد خلال زيارته لبورسعيد العديد من المشروعات المهمة، وليست الصناعية فقط. 

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز" أن محافظة بورسعيد تشهد هذه الفترة طفرة في التحول من التجارة إلى الصناعة، حيث تولي الدولة هذا الأمر أهمية كبرى.

ولفت نائب محافظ بورسعيد، إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين.


وزار اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محافظة بورسعيد،حيث تفقد عددا من المشروعات بالمحافظة.


جاء ذلك في إطار متابعة رئيس الوزراء للمشروعات التنموية والخدمية في جميع المحافظات، للوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات وما تم منها خلال الفترة الماضية.

كما تفقد مدبولي خلال زيارته المشروعات السكانية بالمحافظة، والاستثمارية، والتنموية، ومشروعات الطرق وناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة.

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