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برلمان

وجدي زين الدين: عيد الجهاد أول احتكاك مباشر بين المصريين والاحتلال البريطاني

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
وجدي زين الدين، عضو
وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
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معتز الخصوصى
قال وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس تحرير الجريدة، إن عيد الجهاد هو أول احتكاك مباشر بين المصريين وسلطة الاحتلال البريطاني وهو بمثابة إعلان الحرب الحقيقية على الاحتلال البريطاني. 

وأوضح زين الدين أنه عندما خرج الإنجليز من مصر لم يكن ذلك وليد اللحظة أو محض الصدفة وإنما سبقه إرهاصات عديدة جاء على قمتها عيد الجهاد الذي أعلنت فيه الأمة المصرية مقاومتها للاحتلال البريطاني الذي يعسكر في مصر. 

وأشار زين الدين إلى أن كثيرا منا لا يعرف قصة عيد الجهاد، ولكنها قصة حقيقة من ضمن كفاحات المصريين ضد الاحتلال البريطاني، وترجع لعام 1918، عندما ذهب الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، ورفاقه إلى المعتمد البريطانى يعلنون استقلال مصر عن الإنجليز ويطلبون الحرية للبلاد.

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