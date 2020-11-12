20 مهندسًا سعوديًا يشغلون سلالم المسجد الحرام غدا

تسهل السلالم الكهربائية في المسجد الحرام وساحاته حركة 105 الآف شخص كل ساعة، ويقوم 20 مهندسًا من الكوادر الوطنية المؤهلة؛ على تشغيل أكثر من 200 سلم كهربائي.





وتتوزع السلالم على التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدي خدمة، فضلًا عن ثماني سلالم داخلية.





وأضيفت مؤخرًا 8 وحدات من السلالم الثابتة في التوسعة لخدمة حركة المصلين والمعتمرين، علاوة على 7 سلالم تم إنشاؤها في وقت سابق، ليصبح العدد 15 وحدة درج ثابتة.





وفي ذات السياق رفعت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية استعداداتها ليوم الجمعة، حيث يتم تكثيف الجولات الميدانية لمنسوبي الإدارة من مهندسين وفنيين؛ لرصد الملاحظات وسرعة معالجتها، ومتابعة الحالة التشغيلية.





وأوضح سعادة مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة الأستاذ محسن السلمي أن إدارته حريصة على متابعة الخدمات، بإشراف مباشر من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بالأعمال المقدمة للمسجد الحرام وساحاته وتطويرها وتحديثها.





وأضاف السلمي نحرص بشكل مستمر على مواكبة أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة الالكتروميكانية، ونعمل على أفضل برامج التشغيل والصيانة العالمية، التي تُعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات.



