AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

20 مهندسًا سعوديًا يشغلون سلالم المسجد الحرام غدا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:38 م
سلالم المسجد الحرام
سلالم المسجد الحرام
Advertisements
محمد شحتة
تسهل السلالم الكهربائية في المسجد الحرام وساحاته حركة 105 الآف شخص كل ساعة، ويقوم 20 مهندسًا من الكوادر الوطنية المؤهلة؛ على تشغيل أكثر من 200 سلم كهربائي.

وتتوزع السلالم على التوسعة، والمسعى، ودورات مياه السوق الصغير، ومداخل الحرم من نفق السوق الصغير، إضافة إلى مصعدين داخل المآذن، ومصعدي خدمة، فضلًا عن ثماني سلالم داخلية.

وأضيفت مؤخرًا 8 وحدات من السلالم الثابتة في التوسعة لخدمة حركة المصلين والمعتمرين، علاوة على 7 سلالم تم إنشاؤها في وقت سابق، ليصبح العدد 15 وحدة درج ثابتة.

وفي ذات السياق رفعت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية استعداداتها ليوم الجمعة، حيث يتم تكثيف الجولات الميدانية لمنسوبي الإدارة من مهندسين وفنيين؛ لرصد الملاحظات وسرعة معالجتها، ومتابعة الحالة التشغيلية.

وأوضح سعادة مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة الأستاذ محسن السلمي أن إدارته حريصة على متابعة الخدمات، بإشراف مباشر من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بالأعمال المقدمة للمسجد الحرام وساحاته وتطويرها وتحديثها.

وأضاف السلمي نحرص بشكل مستمر على مواكبة أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة الالكتروميكانية، ونعمل على أفضل برامج التشغيل والصيانة العالمية، التي تُعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات.

وأشار إلى اهتمام الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بتطوير الكوادر الشابة للوصول إلى أرقى وأفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام، وذلك بمتابعة من سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.
20 مهندسًا سعوديًا يشغلون سلالم المسجد الحرام غدا
20 مهندسًا سعوديًا يشغلون سلالم المسجد الحرام غدا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السلطات السعودية تعلن الإجراءات الخاصة باستقبال المعتمرين بالحرمين الشريفين

من يخطب الجمعة اليوم في الحرم المكي والمدني؟

4000 عامل وعاملة لغسيل وتطهير المسجد الحرام يوميًا

6 آلاف سماعة.. شئون الحرمين الشريفين: 120 مهندسا لإدارة النظام الصوتي داخل الحرم المكي

كم عدد السماعات داخل الحرم المكي وكيف يتم التحكم بها.. اعرف التفاصيل

المسجد الحرام يستقبل المُصلين من 11 بابا وأكثر من 27 ألف زجاجة زمزم

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يستعرض أسماء المرشحين بجولة الإعادة بانتخابات النواب.. فيديو

صاحبة واقعة الزحف على السلم بالشرقية: منه لله إللي طلع الفيديو

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 17

حققت لقبين.. ملكة جمال مصر تكشف خطوات ترشحها للمسابقة

رئيس الأركان يتابع سير العمليات العسكرية وعودة الحياة الطبيعية بشمال سيناء

50 شخصا قطعت رءوسهم في ملعب كرة قدم.. ماذا يحدث في موزمبيق؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحطيم سيارتها.. أجرأ إطلالات إنجي شرف | صور

دراسة تطمئن كبار السن.. هذه العناصر تحميكم من كورونا

بعد أزمة والدها.. أحدث ظهور لـ بوسى بإطلالة تبرز أنوثتها