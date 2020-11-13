207 ألف طالب بالجامعات الخاصة خلال 2019/2020.. تفاصيل

بلغ عدد الطلاب المقيدون في الجامعات الخاصة 207.154 طالب بنسبة 6.2 % من اجمالي عدد الطلاب بالتعليم العالي عام 2019/2020 مقابل 194.659 طالب عام 2019/2018 بنسبة زيادة قدرها 6.4 %





جاء ذلك وفقا النشــــرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2019 /2020 الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء





ووفقا للنشرة الاحصائية بلغ عدد الجامعات الخاصة 26 جامعة تحتوي على 167 كلية منها 59 كلية نظـرية بعدد 53٬537 طالب بنسبة 25٬8٪، و 108 كليلت عملية بعدد 153٬617طالب بنسبة 74٬2 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.





وبلغ اجمالي عدد هيئة التدريس ومعاون بالجامعات الخاصة 11٬811 عضو عام 2019 / 2020.





وعن المعاهد العليا الخاص 479٬144 طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 14٬4 ٪ من إجمالى طلاب التعليم العالي عام 2019/2020 مقابل 439٬946 طالب عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 8٬9٪. 9٬541 عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام 2019/2020.