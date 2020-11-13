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اقتصاد

207 ألف طالب بالجامعات الخاصة خلال 2019/2020.. تفاصيل

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
بلغ عدد الطلاب المقيدون في الجامعات الخاصة 207.154 طالب بنسبة 6.2 % من اجمالي عدد الطلاب بالتعليم العالي عام 2019/2020 مقابل 194.659 طالب عام 2019/2018 بنسبة زيادة قدرها 6.4 %

جاء ذلك وفقا  النشــــرة السنـويـة للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الجامعي 2019 /2020 الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العـامـة والإحصـاء 

ووفقا للنشرة الاحصائية بلغ عدد الجامعات الخاصة 26 جامعة تحتوي على 167 كلية منها 59 كلية نظـرية بعدد 53٬537 طالب بنسبة 25٬8٪، و108 كليلت عملية بعدد 153٬617طالب بنسبة 74٬2 ٪ من إجمالي طلاب الجامعات الخاصة.

وبلغ اجمالي عدد  هيئة التدريس ومعاون بالجامعات الخاصة 11٬811 عضو عام 2019 / 2020.

وعن المعاهد العليا الخاص 479٬144 طالب مقيدون بالمعاهــد العليا الخاصة، يمثلون 14٬4 ٪ من إجمالى طلاب التعليم العالي عام 2019/2020 مقابل 439٬946 طالب عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة   قدرها 8٬9٪.  9٬541 عضو هيئــة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة عـــام 2019/2020.
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