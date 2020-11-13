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تعليم

آخر موعد للحصول على دعم الكتاب الجامعي بزراعة عين شمس.. 18 نوفمبر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة لشون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.

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وأضاف وكيل زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه تم  الاعتماد علي  تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة.

وأشار الي أنه فتح باب التقدم لدعم الكتاب الجامعي حتى يوم 18 _11_2020 وعلى الطلاب الراغبين سرعة التقدم لادارة رعاية الشباب بالكلية. 

الجدير بالذكر اختتم منذ قليل حفل التكريم الذي نظمته كلية طب عين شمس لتكريم كافة المشاركين طوال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

 حيث كرم اليوم أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس نخبة من أطباء مستشفيات العزل لجهودهم في علاج ورعاية مصابي فيروس COVID-19  المستجد، فضلًا عن تكريم أطقم التمريض بكلية التمريض و المعهد الفني للتمريض وفي مقدمتهم أ.د. سحر موسى عميد الكلية، هذا إلى جانب تكريم لفيف من الإداريين والعاملين بمختلف إدارات المستشفيات وكذلك الإدارات المركزية بالجامعة.
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