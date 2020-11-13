آخر موعد للحصول على دعم الكتاب الجامعي بزراعة عين شمس.. 18 نوفمبر

، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.





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وأضاف وكيل زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه تم الاعتماد علي تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة.





وأشار الي أنه فتح باب التقدم لدعم الكتاب الجامعي حتى يوم 18 _11_2020 وعلى الطلاب الراغبين سرعة التقدم لادارة رعاية الشباب بالكلية.