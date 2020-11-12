في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. معلومات عن المرض التنفسي وطرق الوقاية

يصادف اليوم 12 نوفمبر اليوم العالمي للالتهاب الرئوي، لذلك كشفت وزارة الصحة والسكان معلومات مهمة عن توعية المواطنين بالمرض التنفسي.





معلومات عن الالتهاب الرئوي :





اقرأ ايضا

اكتشف فورا.. علاقة الالتهاب الرئوي بفيروس كورونا





1- الالتهاب الرئوي يأتي في مقدمة الأسباب الوفاة الأطفال في جميع أنحاء العالم.





2- لا يوجد اختلاف بين اعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي والجرثومي، غير أن كل أعراض الشكل الفيروسي تكون أكثر من أعراض الجرثومي.





3- التدخين يضعف قدرات الرئتين وسبب رئيسي للإصابة بسرطان الرئة.





4- يمكن علاج الالتهاب الرئوي الجرثومي بالمضادات الحيوية.





5- الرضاعة الطبيعية والنغذية السليمة وغسل اليدين باستمرار، والحد من تلوث الهواء داخل المنزل، يحمي من الالتهاب الرئوي.