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في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. معلومات عن المرض التنفسي وطرق الوقاية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:43 م
الالتهاب الرئوي
الالتهاب الرئوي
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حياة عبد العزيز

يصادف اليوم 12 نوفمبر اليوم العالمي للالتهاب الرئوي، لذلك كشفت وزارة الصحة والسكان معلومات مهمة عن توعية المواطنين بالمرض التنفسي.


معلومات عن الالتهاب الرئوي :


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1- الالتهاب الرئوي يأتي في مقدمة الأسباب الوفاة الأطفال في جميع أنحاء العالم.


2- لا يوجد اختلاف بين اعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي والجرثومي، غير أن كل أعراض الشكل الفيروسي تكون أكثر من أعراض الجرثومي.


3- التدخين يضعف قدرات الرئتين وسبب رئيسي للإصابة بسرطان الرئة.


4- يمكن علاج الالتهاب الرئوي الجرثومي بالمضادات الحيوية.


5- الرضاعة الطبيعية والنغذية السليمة وغسل اليدين باستمرار، والحد من تلوث الهواء داخل المنزل، يحمي من الالتهاب الرئوي.

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