مصرع سائق وإصابة مرافقه في انقلاب ميكروباص بأسيوط

لقى سائق مصرعه وأصيب مرافقه في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "أسيوط / القاهرة" الزراعي بمركز القوصية.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية بني زيد.





أنتقل على الفور لموقع الحادث ضباط المركز و الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة ميكروباص تحمل رقم "ي ص ج ٦٤٥٧" بطريق "أسيوط- القاهرة" الزراعي بالقرب من قرية بني زيد.





أسفر الحادث عن وفاة سائق الميكروباص " ح. ح.ر"، ٢٣ عام من قرية بني زيد، وإصابة مرافقه "أ. ف. ع"، ٢٥ عام من قرية بنى قرة، تم نقله إلى مستشفى جامعة أسيوط، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.



