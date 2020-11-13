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حوادث

حبس 4 أشخاص أوهموا المواطنين بتسفيرهم للعمل بالخليج

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإيهام الراغبين فى السفر بقدرتهم على إلحاقهم للعمل بالدول الخليجية والاستيلاء منهم على أموال ولاذوا بالهرب.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن نشاط المتهمين والوقائع التى ارتكبوا من قبل.

فقد قام ٤ أشخاص بإنشاء شركة للتوظيف بالخارج فى حى المعادى وأوهموا الراغبين فى السفر قدرتهم على إلحاقهم للعمل بالدول الخليجية، وتمكنوا من الاستيلاء على أموالهم ولاذوا بالهرب.

وقد نجح فريق البحث الجنائى فى تحديد المتهمين وضبطهم بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة المعادى من عدد ٣ مواطنين ومفوضين من عدد ٣٧ شخصا محددين لتضررهم من ٤ أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة للتوظيف بالخارج كائنة بدائرة القسم والاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم نظير تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية ، إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد المبالغ وإتهموهم بالنصب عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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