رئيس جامعة الأزهر يكلف رئيسي أقسام جدد .. تعرف عليهما

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى محمد مصطفى شقوير، الأستاذ بقسم الأشعة التشخيصية بكلية طب بنين الأزهر بدمياط؛ رئيسًا للقسم.





كما أصدر رئيس الجامعة؛ قرارًا بتكليف الدكتور إبراهيم عبد الله مرسي محمد، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بأسوان؛ بتسير أعمال عميد كلية البنات الأزهرية بمحافظة أسوان.





بدورها، كرمت الجامعة الأستاذة نادية عبد المجيد؛ لبلوغها سن المعاش، بحضور الدكتور فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ مؤمن متولي، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد برس، المستشار المالي، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، المستشار المالي لجامعة الأزهر، ولفيف من عمداء الكليات، والأمناء المساعدين للجامعة.





وأشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ بجهود مديرة مكتب خدمة المواطنين بالجامعة خلال مدة عملها، ووصفها بالمخلصة، التي كانت تسعى في قضاء حوائج الناس، متبسمة في وجوههم، كما أكد على ذلك المصطفى- صلى الله عليه وسلم.