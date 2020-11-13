حبس 3 عاطلين لحيازتهم 242 كيلو حشيش وشابو بالإسماعيلية

قررت جهات التحقيق، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 240 كيلو جرام ، كمية من مخدر الآيس " الشابو " وزنت 2 كيلو جرام ، مكبس حديدى بمشتملاته لإعداد وتدوير مخدر الحشيش ، عدد 3 سيارات ، مبلغ مالى ، عدد 5 هواتف محمولة.





وكلفت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير مفصل عن خواصها، ورجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين وإعداد تقرير بذلك.





وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن الإسماعيلية، استهدفت عددا من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وكذا مخدر الآيس ( الشابو ) وترويجهما على عملائهم ، متخذين من دائرتى مركز شرطة القنطرة غرب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى بحملة أمنية مكبرة.





أسفرت عن ضبط ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 240 كيلو جرام ، كمية من مخدر الآيس " الشابو " وزنت 2 كيلو جرام ، مكبس حديدى بمشتملاته لإعداد وتدوير مخدر الحشيش ، عدد 3 سيارات ، مبلغ مالى ، عدد 5 هواتف محمولة ) بحوزة ( عدد 3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات الإسماعيلية والقاهرة والفيوم ) وذلك حال تواجدهم بمحل إقامة أحدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.





بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج .



