حبس عاطل لحيازته 50 طربة حشيش بالإسماعيلية

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام.





وكلفت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها واعداد تقرير مفصل عن خواصها، ورجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير بذلك.





وكانت قد استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن الإسماعيلية، عنصر إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه ، متخذا من دائرة قسم شرطة ثاني الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى بحملة أمنية مكبرة .





وأسفرت عن ضبط ( عدد 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وذلك حال إستقلاله سيارة بمنطقة سكنه .





بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمولة للإتصال بعملائه.



