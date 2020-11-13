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جمال بيومي: زيارة الرئيس السيسي لـ اليونان تأصيل للعلاقات التاريخية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:03 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
 قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن  زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان تعتبر تأصيل العلاقات التاريخية  بين مصر واليونان.

وأضاف  بيومي  في مداخلة هاتفية مع  في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  لدينا اتفاقية تجارة حرة  تجعل التجارة بين مصر واليونان وقبرص تمر دون رسوم او عوائق جمركية مما يزيد من معدل التجارة ".

وتابع:"  مصر قادرة على حماية مصالحها الاقتصادية في المتوسط، وتم في إنشاء منظمة شرق المتوسط للغاز التي تجمع مصر واليونان وقبرص و7 دول أخرى ".

وأكمل:"   ربع الأسطول اليوناني يعمل بـ بحارة مصريين واليونان تقدر مصر والمصريين وقدمت لنا في السنوات الأخيرة عرض بـ 3 ألاف تأشيرة دخول قانونية لمن يريد العمل في اليونان ".

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي أرض الوطن، بعد زيارة رسمية لليونان، وكان الرئيس قام بزيارة لمقر البرلمان اليوناني، وذلك خلال اليوم الثالث من زيارته الرسمية إلى أثينا، وكان في استقباله كونستانتين تاسولاس رئيس البرلمان.

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان "تاسولاس" رحب بزيارة الرئيس إلى اليونان، مستعرضًا العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري واليوناني، والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، من تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. 

من جانبه؛ عبر الرئيس عن تقديره لزيارة البرلمان اليوناني، وتطلعه لأن تمثل هذه الزيارة المزيد من تعميق لعلاقات الصداقة التي تربط بين مصر واليوناني على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.

كما اعرب الرئيس بالاصالة عنه وبالانابة عن الشعب المصري خالص تعازيه للضحايا من المواطنين اليونانيين اثر زلزال بحر ايجة الاخير. 

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