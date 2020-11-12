والدة طالبة تكشف تفاصيل منع ابنتها من دخول المدرسة بسبب الحجاب

أكدت نجلاء صديق حسين، والدة طالبة، أن هناك تعليقا من المدرسة على شكل "شعر" ابنتها، وقالت: "بنتي من أول يوم في طابور الصباح وهي بتتعرض للتنمر والاضطهاد بسبب أنها عاملة شعرها ضفاير، جبت للبنت توكة، وعملت شعرها كحكة، وانتهينا، جت تروح اليوم اللي بعده بتلعب مسابقة جري، شعرها اتفك، مديرة المدرسة بهدلتها وطردتها وقالتلها لو جيتي تاني كدة هفصلك".





وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "هما عاوزينها تغطي شعرها، مع أن البنت عاملة شعرها ضفاير لا هي سابغة شعرها ولا ارتكبت جريمة، وأنا لما روحت قولت للمديرة قولتلها هتكتبي إيه سبب رفد البنت لو عاوزة ترفديها، راحت أخصائية هناك قالتلي أنها هتكتب تقرير في بنتك تقول فيه أنها سيئة السير والسلوك، عاوزين يشوهوا سمعة طفلة".





وتابعت: "انهاردة مسكوا بنتي وقالولها يا تصبغي شعرك يا تحطي على راسك حجاب، لما كلمت الإدارة التعليمية رد عليا موظف في الشئون القانونية في الإدارة قالي أه الحجاب إجباري".