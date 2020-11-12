أخبار التوك شو.. أنسب 5 لقاحات لـ كورونا.. مباراة الزمالك والأهلي بحضور جماهيري.. وبوسي لوالدها: ببعتلك فلوس ومصرفتش عليا جنيه

علقت الحاجة فكرية صاحبة واقعة فيديو الزحف على السلم بمحافظة الشرقية، والذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة:" ابني معايا وبيعاملني كويس وطلعني للحج بدل المرة 10".





كشفت الدكتور هبة القدسي مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن، تفاصيل آخر التطورات على الساحة السياسية وداخل البيت الأبيض بعد فوز بايدن وخسارة دونالد ترامب.





قالت زوجة أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعد إشعال النار فى نفسه، إن زوجها مضطرب نفسيا ودائم التعدى عليها بالضرب والسب هى وأولاده ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل كان يطردها إيضا من المنزل.



