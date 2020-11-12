أخبار التوك شو.. أنسب 5 لقاحات لـ كورونا.. مباراة الزمالك والأهلي بحضور جماهيري.. وبوسي لوالدها: ببعتلك فلوس ومصرفتش عليا جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي...
5 لقاحات لكورونا.. أيها أنسب وأكثر فعالية..مستشار الرئيس يوضح
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه حتى هذه اللحظة لم تجيز منظمة الصحة العالمية أيا من اللقاحات التي أعلن عنها لمواجهة فيروس كورونا.
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موقف الحضور الجماهيري لنهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك وتفاصيل مبادرة "لا للتعصب".
وجهت المطربة بوسي، رسالة إلى والدها بعد تصريحاته الأخيرة عنها، قائلة: "لم أقصر في شيء وكنت ببعت فلوس ليك".
كشفت المطربة بوسي، كواليس أزمتها الأخيرة مع والدها، قائلة "تفاجأت بتصريحات والدي بأنني أهمله وقبلها بيومين كلمني وبعتله فلوس".
علقت الحاجة فكرية صاحبة واقعة فيديو الزحف على السلم بمحافظة الشرقية، والذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة:" ابني معايا وبيعاملني كويس وطلعني للحج بدل المرة 10".
كشفت الدكتور هبة القدسي مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن، تفاصيل آخر التطورات على الساحة السياسية وداخل البيت الأبيض بعد فوز بايدن وخسارة دونالد ترامب.
قالت زوجة أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعد إشعال النار فى نفسه، إن زوجها مضطرب نفسيا ودائم التعدى عليها بالضرب والسب هى وأولاده ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل كان يطردها إيضا من المنزل.
كشف حاتم النجيب المتحدث باسم سوق العبور، سبب ارتفاع اسعار الطماطم في الأسواق المصرية.
عرضت فضائية " الحدث"، تقريرا عن حصان يتعدى سعره قيمة اللاعبين الأشهر ميسي ورونالدو.
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها مشاهد ما بعد إطلاق النار الذي تعرضت له السفارة السعودية بهولندا، وأكدت السفارة اليوم تعرضها لحادث إطلاق نار لم يؤد إلى وقوع إصابات، داعية مواطني المملكة المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر.
قال رئيس البرلمان اليونانى ، إن التعاون مع مصر يمثل نموذجا لاحترام القانون الدولى، مشيرا إلى أن اليونان ومصر ينفذون ميثاق الأمم المتحدة، كما شكر مصر على جهودها للحفاظ على سلام المنطقة.