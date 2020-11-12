حصل على أعلى الشهادات العلمية.. شروط جودة ونقاء زيت الزيتون المصري.. فيديو

كشف المهندس أحمد عزام عن شروط وصفات جودة ونقاء زيت الزيتون، باستخدام طرق علمية فى التذوق والشم أثبتت أن رائحته كالتفاح وانه يجرح الحنجرة عند تذوقه.
وقال أحمد عزام للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان الزيتون المصري حصل على أعلى الشهادات العلمية من جهات متخصصة فى تحديد صفات ودرجات جودة الزيت عند تذوقه وشم رائحته .
وأوضح عزام، انه درس فنون التذوق الحسى لزيت الزيتون التى تحدد درجة الحموضة ونوع الثمار بدقة أعلى من التحاليل المعملية، لافتا الى ان رائحة الزيت فائق الجودة تشبه رائحة التفاح الأخضر وانه يسبب حرقان فى اللسان عند تذوقه، ويسبب احتقان بالحلق أثناء تناوله وهو دليل على انه فائق الجودة ، كما يسبب الكحة البسيطة وهذا يعنى انه مطابق للمواصفات العالمية وغنى بمكونات الأكسدة.