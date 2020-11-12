حصل على أعلى الشهادات العلمية.. شروط جودة ونقاء زيت الزيتون المصري.. فيديو

كشف المهندس أحمد عزام عن شروط وصفات جودة ونقاء زيت الزيتون، باستخدام طرق علمية فى التذوق والشم أثبتت أن رائحته كالتفاح وانه يجرح الحنجرة عند تذوقه.









وقال أحمد عزام للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان الزيتون المصري حصل على أعلى الشهادات العلمية من جهات متخصصة فى تحديد صفات ودرجات جودة الزيت عند تذوقه وشم رائحته .







