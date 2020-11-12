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فن

أخبار الفن | رقصة إيناس الدغيدي.. شيرين ترد على شائعة طلاقها .. ولقاء الخميسي ترقص SALSA

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:


نشرت الفنانة لقاء الخميسي مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وهي تتعلم "رقصة الـ "SALSA"".


حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب على نفي شائعات طلاقها التى انتشرت خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن علاقتها بزوجها المطرب حسام حبيب على أفضل ما يكون.


سلم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط دروع التكريم الخاصة بالمكرمين في الدورة الـ 36 من المهرجان


أعرب الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "موسى"، الذي يعرض في موسم رمضان 2021.


وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غدًا "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "عام سعيد".

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